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ДНР: ВСУ устроили кровавую провокацию в преддверии перемирия

Происшествия

Но вместо того, чтобы напасть, украинские каратели наткнулись на собственные мины

ДНР: ВСУ устроили кровавую провокацию в преддверии перемирия
U.S. Army Europe
ВСУ

Донецк, 28 декабря 2018, 21:06 — REGNUM  Кровавую провокацию устроила Украина в преддверии «рождественского перемирия», заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, две группы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ по 12−14 человек попытались захватить позиции войск ДНР на мариупольском направлении. Однако вместо того, чтобы скрытно подойти к позициям республиканской армии, украинские боевики наткнулись на собственное минное поле.

В результате взрыва мин, по предварительным данным, трое украинских карателей были ранены, двое погибли. После инцидента каратели позорно ретировались.

Напомним, украинские войска нагло и беспринципно нарушают все достигнутые ранее договоренности: ведут ежедневные обстрелы республик, нападают на позиции войск ДНР и ЛНР и наращивают силы вблизи линии фронта.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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