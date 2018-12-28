ДНР: ВСУ устроили кровавую провокацию в преддверии перемирия

Донецк, , 21:06 — REGNUM Кровавую провокацию устроила Украина в преддверии «рождественского перемирия», заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, две группы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ по 12−14 человек попытались захватить позиции войск ДНР на мариупольском направлении. Однако вместо того, чтобы скрытно подойти к позициям республиканской армии, украинские боевики наткнулись на собственное минное поле.

В результате взрыва мин, по предварительным данным, трое украинских карателей были ранены, двое погибли. После инцидента каратели позорно ретировались.

Напомним, украинские войска нагло и беспринципно нарушают все достигнутые ранее договоренности: ведут ежедневные обстрелы республик, нападают на позиции войск ДНР и ЛНР и наращивают силы вблизи линии фронта.