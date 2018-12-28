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Полиция освободила заложников в здании банка в Чехии

Происшествия

Вооружённый мужчина удерживал заложников в офисе Unicredit Bank

Пршибрам, Чехия, 28 декабря 2018, 20:26 — REGNUM  Сотрудники полиции задержали мужчину, захватившего заложников в банке в чешском городе Пршибрам. Об этом сообщается в микроблоге полиции Чехии в Twitter.

Как уточняется, члены группы быстрого реагирования ворвались в здание и задержали подозреваемого. Никто из заложников в ходе операции не пострадал.

Напомним, ранее сегодня вооружённый грабитель захватил девятерых заложников в отделении банка Unicredit Bank в Пршибраме. Позднее преступник отпустил одного из них. Прилегающая территория была оцеплена, полиция вела переговоры со злоумышленником.

Сообщалось, что правоохранительным органам известна личность подозреваемого — это мужчина 1990 года рождения. Других подробностей на данный момент не раскрывается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии грабитель захватил заложников в банке

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