Российский турист заблудился в горах в Казахстане

Алма-Ата, Казахстан, , 19:55 — REGNUM Турист из России заблудился в горах возле Алма-Аты в Казахстане. Об этом 28 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя департамента по ЧС Алма-Аты Сандугаш Баймухамбетову.

По информации телеканала RT, мужчина 1983 года рождения отправился покорять пик Фурманова, но к вечеру сообщил, что заблудился. Турист успел отправить свои координаты, прежде чем перестал выходить на связь.

Сообщается, что на поиски российского гражданина направлены сотрудники службы спасения Алма-Аты и республиканского оперативно-спасательного отряда комитета по ЧС МВД Казахстана с кинологическим расчётом.