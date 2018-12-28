В Ивановской области директор дома престарелых ответит за смерть пациентов

Пучеж, Ивановская область, , 19:33 — REGNUM Уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области передано в суд, сообщила 28 декабря пресс-служба СКР. Обвиняемым по делу проходит бывший директор дома-интерната — ему вменяется в вину нарушение требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Пожар в доме для престарелых произошел 15 сентября 2017 года. В результате пожара четыре пациента интерната погибли — двое на месте, двое позже скончались в больнице, еще четверо были госпитализированы.

Как считает следствие, руководитель учреждения не обеспечил необходимого количества круглосуточных постов с дежурными медсестрами, а также надлежащее исполнение работниками учреждения инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара. Выяснилось также, что пути эвакуации в здании интерната были загромождены, отсутствовало необходимое количество средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после пожара представители региональной власти сообщали, что сигнализация в учреждении сработала вовремя, а эвакуация проведена оперативно: на момент пожара в интернате проживали 524 пациента.

По теме: Пожар в интернате для престарелых под Иваново: двое погибших