Суд продлил домашний арест экс-главы Удмуртии: 70 томов и 144 свидетеля

Ижевск, , 19:23 — REGNUM Завьяловский районный суд Ижевска продлил срок домашнего ареста по месту жительства экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, на полгода — до 20 июня. Об этом стало известно по итогам предварительного слушания. Рассмотрение дела по существу начнется 9 января.

В процессе рассмотрения суд опросит 144 свидетеля, в том числе члены правительства Удмуртии и администрации Ижевска, а также представители коммерческих организаций, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Ключевыми свидетелями станут взяткодатели. По словам начальника отдела гособвинителей прокуратуры региона Дмитрия Малыгина, дело может принять затяжной характер в связи с объемом его материалов.

Он уточнил, что сам процесс будут проходить в открытом режиме.

При домашнем аресте предполагается ряд запретов — запрещается отправлять и получать корреспонденцию любыми средствами связи, общаться с участниками процесса.

Кроме того, продлен срок ареста, наложенного на имущество обвиняемого.

В то же время адвокат Соловьева Евгений Новоселов сообщил, что в течение срока пребывания в СИЗО самочувствие экс-главы Удмуртии ухудшилось. Однако он все равно намерен принимать участие в слушаниях.

Также адвокат отметил, что в соответствии с законодательством срок домашнего ареста не может длиться больше 18 месяцев.

«У него уже на 21 месяц было продлено Мосгорсудом. Сейчас суд еще продлил на полгода. Соответственно, мы были против этого», — пояснил Новоселов. При этом он добавил, что защита Соловьева еще не приняла решение об обжаловании постановления суда о продлении домашнего ареста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. В этот же день президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство чиновника в партии.

По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

В ходе расследования Соловьев полностью признал вину. Несмотря на это, дело не может быть расследовано в особом порядке, поскольку относится к числу особо тяжких обвинений.

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