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У Шпицбергена терпит бедствие норвежский рыболовецкий сейнер

Происшествия

На борту судна экипаж из 14 человек

Осло, 28 декабря 2018, 19:14 — REGNUM  Норвежский сейнер подает сигналы бедствия в районе архипелага Шпицберген, сообщает 28 декабря телеканал NRK.

По информации телеканала, на борту рыболовного судна находятся 14 моряков. По предварительным данным, сейнер накренился на один борт примерно на 20 градусов.

Причины кораблекрушения пока неизвестны. Спасательные службы Норвегии отправили в этот район два вертолета.

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Кораблекрушения
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