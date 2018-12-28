В Севастополе УФСБ накрыло подпольную оружейную мастерскую

Севастополь, , 19:03 — REGNUM Подпольная оружейная мастерская обнаружена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю в одном из жилых домов Севастополя 28 декабря.

«В подвале жилого дома в Севастополе обнаружена подпольная мастерская, оборудованная для переделки и реставрации оружия и средств поражения. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий у владельца мастерской изъято 15 предметов, по внешним признакам схожих со стрелковым оружием. Среди них образцы, внешне идентичные автомату Калашникова, пулемёту Дегтярёва, пистолету-пулемёту Томпсона, винтовке Мосина, самозарядному карабину Токарева и другие», — цитирует представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю «Крыминформ».

По информации силовиков, найденное оружие было собрано и доработано из деталей, которые приобретались у черных копателей. Сейчас все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму сотрудники УФСБ задержали участника незаконного бандформирования. В схроне, который задержанный оборудовал на территории Крыма, было найдено около 12 кг тротила.

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