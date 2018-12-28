В Чехии грабитель захватил заложников в банке

Пршибрам, Чехия, 28 декабря 2018, 18:42 — REGNUM Вооружённый грабитель захватил заложников в банке в чешском городе Пршибрам, передаёт 28 декабря «Чешское радио».
Как сообщается, инцидент произошёл в одном из отделений банка Unicredit Bank.
По предварительным данным, в заложниках находятся восемь человек. Представитель полиции Моника Шиндлова сообщила журналистам, что никто из удерживаемых людей не пострадал.
По её словам, грабитель заявил о желании передать правоохранительным органам некую информацию. Прилегающая территория оцеплена полицией, со злоумышленником в настоящее время ведутся переговоры.