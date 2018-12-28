Чебоксары, , 18:38 — REGNUM В новогоднюю ночь в Чувашии будет морозно, а первые дни января ожидается потепление. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, за первые три недели декабря в Чебоксарах выпала треть месячной нормы влаги. В то время как за последнюю неделю через Чувашию прошли сразу два южных циклона, которые принесли с собой большое количество осадков. В результате, к примеру, в Чебоксарах сугробы выросли на 8 см и достигли 21 см. Больше всего осадков выпало в Порецком районе, где за неделю прибавилось 15 см снега. А самый большой снежный покров — в Алатыре: он достиг 25-сантиметровой высоты.

Нынешний Новый год, в отличие от прошлых лет, будет со снегом и морозом. По прогнозам, в праздничную ночь в Чувашии ожидается −15…−20 градусов мороза, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Из-за этого ощущаемая температура понизится до — 25 градусов мороза. Ранее так холодно было в 2014 и 2015 году, обычно в это время в Чебоксарах бывает −9…−10 градусов мороза.

По словам Владимира Михайлова, причиной похолодания станет гребень антициклона. Это приведет к росту атмосферного давления, прекращению осадков и просветам в облаках. Самый крепкий мороз, местами до — 26 °C, ожидается в ночь с 29 на 30 декабря.

Потепление начнется в первые дни нового 2019 года в связи с приближением атлантического циклона. В середине следующей недели столбики термометров поднимутся до отметок −3…−8 градусов мороза. Но при этом усилится южный ветер. 3 и 4 января в Чувашию придут новые снегопады с метелями. По предварительным расчетам, местами по республике может выпасть от 5 до 8 см снега.