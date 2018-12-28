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В Керченском проливе обнаружена бомба времён Великой Отечественной войны

Происшествия

Боеприпас был обнаружен сотрудниками Росгвардии

Керчь, Крым, 28 декабря 2018, 17:43 — REGNUM  Авиабомба времён Великой Отечественной войны была обнаружена 28 декабря в прибрежной зоне Керченского пролива. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму.

Как сообщается, снаряд был найден в прибрежной полосе сотрудниками Росгвардии, обеспечивающими безопасность в районе Керченского пролива.

Вызванная на место инженерно-техническая группа установила, что речь идёт о 250-килограммовой авиационной бомбе. Специалисты убедились в отсутствии угрозы детонации снаряда при транспортировке, после чего опасная находка была передана взрывотехникам для последующего уничтожения.

Напомним, что в октябре в Керчи у подхода к Крымскому мосту также была обнаружена авиационная бомба времён Великой Отечественной войны. Боеприпас был обезврежен специалистами отделения пиротехнических работ управления МЧС по Крыму.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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