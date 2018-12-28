Ущерб на 50 млн: ульяновская прокуратура о закупках лечебного питания

Ульяновск, , 17:33 — REGNUM Ульяновская прокуратура по итогам проверки закупок леченого питания настаивает на возбуждении уголовного дела. В надзорном ведомстве считают, что бюджету был нанесён ущерб на 50,7 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в 2016—2017 годах по итогам единого укрупненного конкурса с ограниченным участием, организованного по требованию регионального минздрава, ряд больниц заключил контракты на услуги лечебного питания с одной и то же частной компанией на сумму 257 млн рублей. В ведомстве отмечают, что начальные цены формировались на основании коммерческих предложений, полученных по запросам от трёх обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных друг другу, из них две компании в исполнении контрактов «в принципе не принимали». Из-за отказа от участия в конкурсах, единственным участником и победителем торгов без снижения начальной цены признавалось одно из обществ.

«В то же время прокуратурой установлено, что руководством больниц до проведения конкурсных процедур не было организовано изучение рынка услуг горячего питания в регионе, предложения об их стоимости у иных организаций не запрашивались», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что таким образом должностными лицами органа власти и подведомственных ему учреждений созданы условия для обеспечения победы общества в торгах:

«Путём ограничения конкурентных процедур с целью исключения участия иных субъектов предпринимательства в результате укрупнения лота и проведения больницами, предварительно ликвидировавшими принадлежащие им пищеблоки, конкурсов с ограниченным участием по явно завышенной цене».

Нанесённый бюджету ущерб оценивается в 50,7 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

«Прокуратура настаивает на привлечении к уголовной ответственности должностных лиц регионального министерства и хозяйствующих субъектов, незаконные действия которых причинили ущерб бюджету на сумму более 50 млн рублей», — отмечается в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Ульяновской области разразился скандал в сфере закупок. Было возбуждено уголовное дело в связи с хищением средств, выделяемых для реализации государственных программ в сфере здравоохранения. Фигурантами дела стали бывший председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания, экс-министр здравоохранения, экс-руководство «Ульяновскфармации». По данным СКР, подозреваемые «объединились для совершения хищения средств», выделяемых по государственным программам области в сфере здравоохранения.

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