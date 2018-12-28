Пятница, 28 Декабря 2018 года
16:25:26 МСК

Подмыв дамбы Большого Ставропольского канала произошел в Карачаево-Черкесии

Происшествия

ЧС обещают устранить 28 декабря

Черкесск, 28 декабря 2018, 16:25 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии подмыта дамба Большого Ставропольского канала. Внештатная ситуация возникла в 16:46 27 декабря во время проведения ремонтных работ по замене подземной трубы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент случился в Усть-Джегутинском районе на втором километре от головного водозабора Большого Ставропольского канала. В результате образования ямы вода начала вытекать из канала в реку Джегута. Были оперативно перекрыты шлюзы на головном сооружении.

В МЧС утверждают, что угрозы подтопления нет, работа канала будет восстановлена 28 декабря. На месте происшествия работают 23 человека. Для устранения проблемы используется восемь единиц техники.

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Происшествия на стройках
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