Бывшего главного таможенника Киргизии экстрадировали из Азербайджана

Бишкек, , 13:29 — REGNUM Сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями доставили в Бишкек бывшего председателя таможенной службы Киргизии Адамкула Жунусова, ранее задержанного в столице Азербайджана. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба ГСБЭП.

В ведомстве отметили, что в течение последних двух недель финансовая полиция и генпрокуратура Киргизии совместно с национальным бюро Интерпола проводили переговоры с правоохранительными органами Азербайджана об экстрадиции экс-главы киргизстанской таможни.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года бывшего председателя таможенной службы Киргизии Адамкула Жунусова арестовали по запросу Интерпола в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Отметим, что ранее Жунусову, занимавшему пост главы киргизстанского таможнного ведомства с 2013 по 2016 годы, было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.