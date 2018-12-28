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Бывшего главного таможенника Киргизии экстрадировали из Азербайджана

Происшествия

Экс-чиновника обвиняют в коррупционных преступлениях

Бишкек, 28 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  Сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями доставили в Бишкек бывшего председателя таможенной службы Киргизии Адамкула Жунусова, ранее задержанного в столице Азербайджана. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба ГСБЭП.

В ведомстве отметили, что в течение последних двух недель финансовая полиция и генпрокуратура Киргизии совместно с национальным бюро Интерпола проводили переговоры с правоохранительными органами Азербайджана об экстрадиции экс-главы киргизстанской таможни.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года бывшего председателя таможенной службы Киргизии Адамкула Жунусова арестовали по запросу Интерпола в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Отметим, что ранее Жунусову, занимавшему пост главы киргизстанского таможнного ведомства с 2013 по 2016 годы, было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

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Политическая жизнь Киргизии
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