Гражданка России задержана в Финляндии по запросу США

Хельсинки, , 13:21 — REGNUM В Финляндии задержана гражданка РФ. 30-летняя женщина вместе с матерью прилетела из Санкт-Петербурга в Хельсинки на ярмарку, однако в международном аэропорту при прохождении паспортного контроля пограничники сообщили, что на девушку имеется ордер Интерпола по запросу американских властей.

Читайте также: В Финляндии по делу об отмывании денег задержан гражданин России

Как уточнила мать гражданки РФ Миры Тэрада Светлана Рогожина, слова которой приводит РИА Новости, её дочь была задержана ещё в середине декабря. В настоящее время она находится в следственном изоляторе.

Американская сторона обвиняет девушку, проживавшую в 2013—2016 годы в Соединенных Штатах, в правонарушениях, связанных с распространением наркотиков и отмыванием денег. Россиянка свою вину отрицает.

Теперь решение о её возможной депортации в США или освобождении будет принимать министерство иностранных дел Финляндии. В консульском отделе посольства РФ в Суоми заявили, что оказывают девушке консульскую помощь и находятся в контакте с властями Финляндии по этому делу. Судебное заседание назначено на 2 января.

Также в сюжете: Суд Финляндии продлил гражданину РФ срок ареста

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Финляндии по делу об отмывании денег были задержаны двое подозреваемых, один из которых является гражданином России. В октябре окружной суд региона Варсинайс-Суоми в Турку отклонил просьбу стороны защиты об освобождении 36-летнего гражданина России и продлил срок его содержания под стражей.

В финских СМИ упоминалось ранее, что гражданин России связан с компанией, которая якобы занималась скупкой объектов недвижимости вблизи от стратегических объектов Финляндии.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданина России задержали в Финляндии по запросу США