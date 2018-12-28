Мошенники из Белгорода обманули воронежские автосалоны на 17 млн рублей

Воронеж, , 13:05 — REGNUM Пять подозреваемых в совершении целой серии мошенничеств на территории Воронежа задержаны полицией. Об этом ИА REGNUM сообщила 28 декабря официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. Задержанные — жители Белгородской области в возрасте от 21 до 58 лет.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из Белгородской области и сотрудниками региональной Росгвардии в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержаны пять подозреваемых в совершении ряда мошеннических действий в городе Воронеже», — сообщила Наталья Куликова.

Действовали мошенники по одинаковой схеме: подозреваемые связывались по телефону с представителями торговых организаций столицы Черноземья, входили в доверие и договаривались о заключении контракта на поставку техники, отделочные материалов. После этого в компанию направлялся водитель эвакуатора (его нанимали) с фиктивной доверенностью. Деньги за поставленный товар обещали перевести в течение десяти дней, объясняя задержку некими сложностями.

Всего, по данным полиции, мошенникам удалось похитить семь автомобилей различных марок — ГАЗель, Chevrolet Niva и даже дорогостоящий Toyota Land Cruiser 200. Добычей подозреваемых стали также отделочные материалы. Попытались они похитить и дорогую сельхозтехнику, но эту «сделку» довести до конца им не удалось. Тем не менее, общая сумма похищенного подозреваемыми имущества оценивается в 17 млн рублей. Технику злоумышленники продавали.

Сейчас подозреваемые задержаны. Правоохранители провели 18 обысков, обнаружено и изъято 20 телефонов, 40 sim-карт, 8 ноутбуков, 2 компьютера, планшет, денежные средства.

По фактам преступлений возбуждено шесть уголовных дел по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Теперь предприимчивым белгородцам грозит до 10 лет лишения свободы.