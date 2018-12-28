В Индонезии уточнили число погибших от цунами

Джакарта, , 12:44 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии скорректировало число погибших в результате цунами в Зондском проливе, сообщает Kompas.

Оказалось, что некоторые погибшие были зарегистрированы дважды, таким образом число погибших от стихийного бедствия в провинциях Бантен и Лампунг составило 426 человек вместо 430, объявленных ранее.

Согласно новым данным, число раненных увеличилось с 1495 человек до 7202 человек. Число пропавших без вести уменьшилось до 23 человек. Число беженцев возросло до 40 тыс. человек.

Кроме того, цунами разрушило 78 гостиниц, 434 лодки, 69 транспортных средств, а также 38 мопедов, чьи владельцы пока не найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2018 года извержение вулкана Анак Каракатау в Зондском проливе спровоцировало цунами высотой от 2 до 5 метров. Спасатели продолжают разбор.

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