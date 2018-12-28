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В Сиднее треснул небоскрёб: проведена эвакуация

Происшествия

Жертв и пострадавших нет, всех находившихся в здании людей удалось спасти

Сидней, Австралия, 28 декабря 2018, 12:23 — REGNUM  27 декабря в Сиднее прошла эвакуация жителей из 33-этажного небоскрёба «Опал». Причиной эвакуации стала внезапно появившаяся на 10 этаже трещина, образование которой сопровождалось стуком и треском. Об этом сообщает австралийское новостное агентство ABC.

По словам представителя строительной компании, соорудившей небоскреб, здание будет полностью закрыто на несколько дней для проведения расследования инцидента. Жителей переселят в отели неподалеку, также им будет предоставлена компенсация за причинённые неудобства. Сообщается, что расследование может занять до 10 дней, и только потом жителям разрешат вернуться в свои квартиры, если подтвердится целостность конструкции здания.

Небоскрёб «Опал» был построен в 2015 году. Это собой жилой комплекс премиум-класса — стоимость однокомнатных апартаментов начинается от 620 000 долларов.

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Зарубежная хроника
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