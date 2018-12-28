Свечение неба над Нью-Йорком объяснили «происками русских»

Нью-Йорк, США, , 11:45 — REGNUM В небе над Нью-Йорком возникло голубое свечение из-за пожара и взрыва трансформатора в районе Куинс. Пользователи соцсетей выдвигали версии о полярном сиянии, инопланетном вторжении и «происках русских».

«Это не инопланетяне. Произошел взрыв трансформатора», — написал в микроблоге сотрудник мэрии Эрик Филлипс.

Он добавил, что авария может привести к перебоям в подаче электроэнергии. Так, электричества не стало в аэропорту «Ла-Гуардия».

Видео со свечением опубликовал на своей странице в Twitter социолог Эрик Клиненберг. Он написал, что в небе над Манхэттеном творится что-то из ряда вон выходящее.

https://twitter.com/EricKlinenberg/status/1078474572834504704

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