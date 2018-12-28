В Альпах овчарка спасла мальчика, заваленного лавиной

Париж, , 11:42 — REGNUM Уникальный случай спасения из-под сошедшей лавины зафиксирован во французских Альпах — 12-летний мальчик был спасен после 40 минут снежного плена. Об этом сообщает жандармерия французского департамента Савойя на востоке страны.

Отмечается, что ребенок был погребен под толщей снега после схода лавины в закрытом для катания секторе горнолыжного курорта. Помогла найти мальчика бельгийская овчарка по кличке Жетро, работавшая со своим проводником.

В жандармерии отметили, что спасение ребенка после столь длительного срока пребывания под толщей снега является чудом, обычно шансы выжить резко падают после 15 минут нахождения под снежным завалом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что на территории спортивного комплекса «Бельдерсай», расположенного в Ташкентской области Узбекистана, в результате схода лавины погибли трое сноубордистов в возрасте от 19 до 24 лет.

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