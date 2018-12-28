В Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте

Астрахань, , 11:38 — REGNUM В одном из торговых центров Астрахани пятилетняя девочка, находясь на игровой площадке батутной арены, получила перелом позвоночника, сообщает 28 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 21 декабря в торгово-развлекательном центре в Советском районе. Девочка получила повреждение в виде компрессионного перелома позвоночника, с полученными травмами ребенка доставили в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, происшествия с батутами, на которых играют дети, происходят в российских городах постоянно. Так, в марте 2018 года сотрудники батутного центра в торгово-развлекательном комплексе в Санкт-Петербурге допустили к прыжкам подростка, не проведя ему инструктаж по технике безопасности. При выполнении прыжка подросток получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Возбуждено уголовное дело.

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