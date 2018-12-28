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В индонезийской провинции Аче сожгли 800 кг марихуаны

Происшествия

Полиция провинции Аче сожгла 800 килограммов марихуаны и 19 килограммов метамфетамина, изъятого в 2018 году

Банда-Аче, Индонезия, 28 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  Полиция в Индонезии уничтожила 800-килограммовую пирамиду марихуаны, наркотик, изъятый в течение года в провинции Аче, сообщает 27 декабря французское издание Le Figaro.

Известно, что власти северо-западной провинции Аче приняли решение сжечь сотни килограммов марихуаны и 19 килограммов метамфетамина, изъятого полицией в 2018 году.

Издание отмечает, что пятеро подозреваемых в распространении наркотиков граждан Индонезии, одетых в оранжевые костюмы, были вынуждены посетить это «странное шоу».

Напомним, провинция Аче расположена на окраине острова Суматра. Ряд преступлений здесь, в том числе азартные игры, пьянство, гомосексуализм или супружеская измена, наказываются публичной поркой. Индонезия является одной из стран, применяющей строгие меры в отношении распространения и употребления наркотиков. В декабре 2018 года пятеро иностранцев были задержаны на туристическом острове Бали за торговлю наркотиками, в том числе граждане Германии и Перу, которым грозит смертная казнь.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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