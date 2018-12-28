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В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил женщину

Происшествия

Предположительно, водитель не заметил пешеходов

Нижний Новгород, 28 декабря 2018, 11:08 — REGNUM  Рейсовый автобус въехал в группу пешеходов возле остановки в Нижнем Новгороде. Погиб один человек, двое детей получили травмы, сообщает «Лайф».

ДТП произошло утром 28 декабря на улице Сергея Акимова. Отмечается, что водитель стал обгонять впереди стоящий автобус и не заметил пешеходов.

Смертельные повреждения получила женщина. Пострадали двое детей четырех и шести лет, их доставили в больницу.

Подробности аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием автобуса произошла в Нижегородской области 22 декабря. В результате опрокидывания транспортного средства пострадали шесть человек.

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