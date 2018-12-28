Восемь детей пострадали в ДТП на Алтае: глава СКР поручил возбудить дело

р-н Зональный, Сахалинская область, , 11:02 — REGNUM В Алтайском крае в автоаварии пострадали десять человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 декабря в 00:10 на 335-м километре автодороги Р-256 (Чуйский тракт) в Зональном районе.

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Предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ-21 063. Он выезжал с второстепенной дороги со стороны села Шубенка и врезался в Тoyota Noah.

Уточняется, что в отечественной легковушке кроме водителя находились четыре пассажира, в иномарке семь пассажиров.

«В результате ДТП, по предварительной информации, травмы получили 10 человек, в том числе восемь несовершеннолетних», — сообщили в МВД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту ДТП в Алтайском крае.

«Дальнейшее его расследование поручено Главному следственному управлению СК России», — уточнила официальный представитель федерального следственного ведомства Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с 15-ю пострадавшими произошло в Мамонтовском районе Алтайского края в сентябре 2018 года. В ДТП на 102-м км автомобильной дороги Павловск — Ребриха — Буканское попал пассажирский автобус Setra S215HD. Всего в салоне автобуса находилось 42 пассажира.

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