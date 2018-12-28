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Индонезия: сейсмическая активность вулкана Анак Кракатау не вызовет цунами

Происшествия

Жителей Индонезии призвали сохранять спокойствие

Джакарта, 28 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  Национальное агентство метеорологии и геофизики Индонезии сообщило, что сейсмическая активность вулкана Анак Кракатау, в Зондском проливе, не может вызвать новое цунами, сообщает Antaranews.

«Сейсмическая активность вулкана эквивалентна магнитуде 3.0 и зафиксирована на глубине одного километра», — заявил глава центра землетрясений и цунами в агентстве метеорологии и геофизике Индонезии Рахмат Трийоно.

Национальное агентство призывало жителей Индонезии сохранять спокойствие и не подвергаться влиянию распространения неофициальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии рекомендовали жителям страны не приближаться к вулкану Анак Кракатау ближе чем на 5 километров.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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