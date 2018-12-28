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В Индонезии назвали число жертв стихийных бедствий в 2018 году

Происшествия

В текущем году в Индонезии более 4,2 тыс. человек погибли или пропали без вести в результате стихийных бедствий

В Индонезии назвали число жертв стихийных бедствий в 2018 году
Department of Foreign Affairs and Trade
После бедствия

Джакарта, 28 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  В 2018 году в результате стихийных бедствий в Индонезии погибли и пропали без вести более 4,2 тыс. человек, сообщает The Straits Times.

«(В Индонезии) в текущем году более 4,2 тыс. человек погибли или пропали без вести, что является самым высоким показателем с 2007 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число стихийных бедствий в этой стране превысило 2,4 тыс., это меньше, чем в 2017 году, когда произошло 2,8 тыс. катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Индонезии извержение вулкана Анак Каракатау в Зондском проливе спровоцировало цунами высотой от 2 до 5 метров, которое, по последним данным, унесло жизни 430 человек, 1495 получили ранения и 159 числятся пропавшими без вести. Количество людей, оставшихся без жилья, увеличилось до 22 тыс. человек.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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