В Индонезии назвали число жертв стихийных бедствий в 2018 году

Джакарта, , 10:17 — REGNUM В 2018 году в результате стихийных бедствий в Индонезии погибли и пропали без вести более 4,2 тыс. человек, сообщает The Straits Times.

«(В Индонезии) в текущем году более 4,2 тыс. человек погибли или пропали без вести, что является самым высоким показателем с 2007 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число стихийных бедствий в этой стране превысило 2,4 тыс., это меньше, чем в 2017 году, когда произошло 2,8 тыс. катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Индонезии извержение вулкана Анак Каракатау в Зондском проливе спровоцировало цунами высотой от 2 до 5 метров, которое, по последним данным, унесло жизни 430 человек, 1495 получили ранения и 159 числятся пропавшими без вести. Количество людей, оставшихся без жилья, увеличилось до 22 тыс. человек.

Читайте также: Число погибших от цунами в Индонезии увеличилось до 430 человек