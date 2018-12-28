Шесть картин Эдварда Мунка пропали из музея в столице Норвегии

Осло, , 09:49 — REGNUM Шесть работ норвежского художника Эдварда Мунка пропали из музея Стенерсена в Осло. Об этом сообщает Dagbladet.

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Местные журналисты выяснили, что в общей сложности в разные годы из коллекции исчезли как минимум 47 произведений искусства, 34 из которых принадлежат кисти Мунка.

Среди пропавших полотен — «Тиргартен-Берлин», «Омега плачет», «Плачущая девушка у кровати», «Смерть Марата», «Портрет фру Р» «и «Оге Кристиан Гирлефф».

Как считают инициаторы расследования, экспонаты могли пропасть в 1990-е годы, когда картины находилась без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн.

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Из музея в Петропавловской крепости украли «Маску льва»

Напомним, это не первое посягательство на работы норвежского художника. В 2004 году из музея Мунка в Осло были украдены полотна «Мадонна» и «Крик». Их удалось обнаружить только в августе 2006 года. Картины были возвращены «в результате успешной полицейской операции».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года из экспозиции «Музея архитектурной керамики», развернутой в Государевом бастионе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, украли экспонат «Маска льва», который является частью декоративного карниза, выставленного в музее. Сумма ущерба устанавливается.

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