На Сахалине сорванная сильным ветром крыша остановки убила прохожего

Поронайск , Сахалинская область, , 09:52 — REGNUM В Сахалинском Поронайске сорванная штормовым ветром крыша автобусного павильона с металлическими уголками убила 64-летнего мужчину. На месте происшествия работает полиция, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В дежурной части МВД Поронайска сообщили, что тело мужчины было обнаружено рядом с остановкой. Установлено, что человек шёл на работу. Шквальным ветром на него снесло кровлю павильона с металлическими уголками. По словам сотрудника дежурной части, ветер был такой силы, что остановку разорвало буквально в клочья.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2017 года на Сахалине свирепствовала метель такой силы, что вышедшую на балкон покурить пенсионерку снесло с балкона четвертого этажа. Пожилую женщину госпитализировали в ковше экскаватора — скорая помощь не смогла пробиться через снежные заносы.