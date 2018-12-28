Пятница, 28 Декабря 2018 года
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На авторынке в Сочи тушили крупный пожар

Происшествия

От огня пострадало несколько автомобилей

Сочи, Краснодарский край, 28 декабря 2018, 09:19 — REGNUM  Крупный пожар на территории авторынка Сочи Краснодарского края произошел утром 28 декабря. По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 07:40.

По данным на 08:23 пожар удалось локализовать, в 08:48 — полностью ликвидировать. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Известно, что от огня пострадало несколько автомобилей, а также два ангара. Пострадавших нет.

15 декабря этого года крупный пожар произошел на одном из рынков Иркутска — возгорание произошло на складе с покрышками, где также хранились газовые баллоны.

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