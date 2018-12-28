Дикая рысь бегала во дворе жилого дома в Улан-Удэ

Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM В Улан-Удэ во дворе одного из жилых домов по проспекту Строителей бегало дикое животное. Сообщение об этом поступило сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии накануне вечером, 27 декабря.

Как оказалось, это была рысь. Её обнаружила местная жительница во время прогулки с собакой. Прибывшие на место правоохранители обнаружили испуганное животное под балконом, где оно пряталось от людей.

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«Сотрудники оцепили территорию двора, чтобы животное не убежало и его не спугнули прохожие, после чего вызвали специалистов Бурприроднадзора», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства в социальной сети.

Совместными усилиями зверя удалось поймать и посадить в мешок.

«Когда стали её ловить, она начала шипеть и прыгать на стены. На спасение животного ушло около 20 минут», — рассказал старший группы задержания прапорщик полиции Владимир Рымарев.

Дальнейшей судьбой пойманной рыси займутся специалисты республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.