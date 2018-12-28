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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5 км

Происшествия

Извержению присвоен «оранжевый» код авиационной опасности

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5 км
Вид на вулкан Шевилуч из космоса

Петропавловск-Камчатский, 28 декабря 2018, 09:00 — REGNUM  Пепловый выброс высотой до 5 км зафиксирован на вулкане Шивелуч. Об этом 28 декабря сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Шлейф пепла распространился на 40 км к северо-западу от вулкана. На пути распространения шлейфа нет населённых пунктов, уточнили в краевом главке МЧС.

«Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.

В районе вулкана Шивелуч нет международных трасс движения авиации, туристические группы здесь также не регистрировались. Извержению присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Шивелуч высотой 3283 метра является самым северным из действующих на Камчатке. Он находится в 440 км от столицы края, города Петропавловска-Камчатского.

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