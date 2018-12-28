В Сантьяго протестанты избили пятерых полицейских

Сантьяго, , 08:52 — REGNUM В столице Чили Сантьяго в результате столкновений с участниками массовых акций протеста пострадали пятеро стражей порядка, передает 27 декабря радиостанция Bio-Bio Chile.

Отмечается, что некоторые участники несогласованного шествия, посвященного памяти убитого активиста, напали на группу полицейских, охранявших отделение местного банка. В результате драки были госпитализированы пятеро правоохранителей, один из которых был избит до бессознательного состояния. В настоящее время началось расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что уровень недовольства работой президента Чили Себастьяна Пиньеры среди населения страны достиг 47%. Это самый низкий уровень поддержки действующего президента среди населения с момента его очередного прихода к власти в марте 2018 года.

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