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На Сахалине из-за циклона без света остаются семь населенных пунктов

Происшествия

Восстановительные работы осложняются продолжающейся непогодой

Южно-Сахалинск, 28 декабря 2018, 08:13 — REGNUM  На Сахалине продолжаются восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных снежным циклоном, без света остаются семь населенных пунктов, сообщили 28 декабря в пресс-службе «Сахалинэнерго».

Так, в настоящее время электроснабжение нарушено в селе Усково, частично — городе Углегорск, селах Краснополье, Ударное, Яблочное, Пятиречье и Правда.

Отмечается, что восстановительные работы осложняются продолжающейся непогодой — сильным ветром и снегом, а также заметёнными дорогами. Предприятия жизнеобеспечения и социально-значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от дизельных генераторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии без электричества остались 11 населенных пунктов, энергетикам удалось быстро восстановить подачу электроэнергии.

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