Выяснена причина голубого сияния над Нью-Йорком

Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM На объекте американской энергетической компании Consolidated Edison в Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора, в результате чего в небе над мегаполисом было замечено яркое свечение, передает 28 декабря телеканал NBC.

«В ночном небе Нью-Йорка отмечено синее свечение после взрыва трансформатора на электростанции», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/NBCNews/status/1078506165896732672

В полиции Нью-Йорка отметили, что в результате ЧП никто не пострадал, а ситуация находится под контролем. В настоящее время выясняется причина произошедшего.