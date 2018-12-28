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Выяснена причина голубого сияния над Нью-Йорком

Происшествия

Небо над мегаполисом светилось в результате взрыва трансформатора на электростанции

Нью-Йорк, США, 28 декабря 2018, 08:12 — REGNUM  На объекте американской энергетической компании Consolidated Edison в Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора, в результате чего в небе над мегаполисом было замечено яркое свечение, передает 28 декабря телеканал NBC.

«В ночном небе Нью-Йорка отмечено синее свечение после взрыва трансформатора на электростанции», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/NBCNews/status/1078506165896732672

В полиции Нью-Йорка отметили, что в результате ЧП никто не пострадал, а ситуация находится под контролем. В настоящее время выясняется причина произошедшего.

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