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В Мексике убит 84-летний гражданин Швейцарии

Происшествия

Его жена госпитализирована с ножевым ранением

Акапулько, Мексика, 28 декабря 2018, 08:07 — REGNUM  Престарелый гражданин Швейцарии убит в мексиканском штате Герреро. Мужчину и его жену пытались ограбить, сообщает издание El Sol de Mexicо.

Инцидент произошел в курортном городе Акапулько 27 декабря. По предварительным данным, гражданин Швейцарии приехал в Мексику на каникулы.

Убитому было 84 года. Его жена получила ножевое ранение, ее доставили в больницу. Полиция выясняет подробности инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, мексиканский штат Герреро страдает от разгула преступности, что является следствием борьбы наркогруппировок. Так, 25 декабря в Акапулько неизвестные напали на семью, отмечавшую Рождество во дворе своего дома. Погибли пять человек, включая ребенка.

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