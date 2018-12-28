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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Происшествия

Эпицентр находился на 70 километров южнее города Маноквари

Джакарта, 28 декабря 2018, 08:00 — REGNUM  Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы Индонезии. Об этом 28 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на 70 километров южнее города Маноквари, а его очаг залегал на глубине 55,6 километров. В настоящее время нет предупреждений о цунами, также не сообщается о жертвах и разрушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что в результате землетрясения на Сицилии были ранены десять человек. Магнитуда землетрясения вследствие извержения вулкана Этна составила 4,8 балла.

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Землетрясения
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