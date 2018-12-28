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В Японии 16 человек пострадало при столкновении автобуса с грузовиком

Происшествия

Из шестнадцати пострадавших у двоих человек тяжелые травмы и переломы

Токио, 28 декабря 2018, 07:50 — REGNUM  В результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом в японском городе Фубанаси пострадали не менее 16 человек, передает 28 декабря телеканал NHK.

Отмечается, что авария с участием автобуса, принадлежащего местной компании «Асахи Когё» произошла рано утром. Из шестнадцати пострадавших у двоих человек тяжелые травмы и переломы, со ссылкой на сведения полиции передает телеканал. В настоящее время идет выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Японии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 11 детей. Транспортное средство произошло в городе Исэ, где автобус с детьми врезался в ограду жилого дома.

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Дорожно-транспортные происшествия
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