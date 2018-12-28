В Южной Корее произошел лесной пожар

Намъянджу, Южная Корея, , 07:53 — REGNUM 28 декабря около 3:40 (по местному времени) на холме в южнокорейской провинции Кёнгидо загорелся лес, сообщает YTN.

ЧП произошло в районе Джингон-ып г. Намъянджу. Огнем было охвачено 3000 кв. метров. О пожаре сообщил местный житель, владелец питомника, после того как услышал лай собаки.

По последним данным, в результате пожара никто из людей не погиб. Прибывшие на место пожарные потушили огонь через час.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину возгорания.