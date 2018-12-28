На Камчатке медики заплатят 700 тыс. рублей за смерть пациентки по их вине

Петропавловск-Камчатский, , 07:31 — REGNUM Станция скорой помощи на Камчатке заплатит 700 тыс. рублей детям пациентки, погибшей из-за несвоевременно оказанной помощи. Такое решение принял суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В середине декабря 2016 года, приехав по вызову к пожилой женщине, врач скорой помощи осмотрел её, оказал помощь и рекомендовал пойти на приём к участковому терапевту. В этот же день, участковый терапевт, приехавший по вызову, вызвал бригаду скорой помощи для экстренной госпитализации пациентки. Две недели спустя женщина скончалась. Её дети обратились в суд, настаивая на том, что их мама умерла из-за несвоевременной и некачественной медпомощи.

В суде первой инстанции ответчик, «Петропавловск-Камчатская станция скорой медицинской помощи», иск не признал. Но представитель страховой медицинской компании, в результате проведенной оценки оказания медпомощи, установил, что во время первого вызова скорой врачи недооценили состояние пациентки.

Выявил нарушения в работе скорой и минздрав Камчатки.

Экспертная комиссия установила, что имевшаяся у пациентки клиника однозначно могла и должна была быть трактована как «острое течение болезни». На момент вызова она имелась и должна была быть распознана врачом скорой помощи.

Суд первой инстанции постановил иск удовлетворить, выплатить родным умершей пациентки 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Медики скорой помощи попытались оспорить решение в Краевом суде Камчатки. Но и он оставил решение в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жители Сахалина особенно часто жаловались на работу скорой помощи. Например, в Макарове беременная пациентка с кровотечением вынуждена была дожидаться утра и ехать на поезде в областную столицу, в больницу. Сохранить беременность не удалось. В Синегорске мама двухлетней девочки с высокой температурой всю ночь, умирая от ужаса, пыталась дозвониться до скорой помощи. Но помощь не приехала — диспетчер ночью не работал. Спасать ребёнка женщине пришлось своими силами.