Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Сигнал о взрывном устройстве на вокзале Страсбурга оказался ложным

Происшествия

«Ничего подозрительного не обнаружено. Движение поездов возобновляется немедленно»

Страсбург, Франция, 27 декабря 2018, 23:40 — REGNUM  Железнодорожный вокзал во французском Страсбурге, закрытый после сообщения о бомбе, возобновил свою работу, сообщает 27 декабря Twitter полицейского департамента Нижнего Рейна.

Здание вокзала после эвакуации пассажиров и персонала было проверено полицейскими, которые не обнаружили взрывных устройств.

«Проверка закончена. Ничего подозрительного не обнаружено. Движение поездов возобновляется немедленно», — сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 декабря железнодорожный вокзал в Страсбурге был эвакуирован после СМС-сообщения о бомбе, полученного Национальной компанией железных дорог (SNCF).

Читайте ранее в этом сюжете: В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе

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