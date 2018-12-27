Сигнал о взрывном устройстве на вокзале Страсбурга оказался ложным

Страсбург, Франция, , 23:40 — REGNUM Железнодорожный вокзал во французском Страсбурге, закрытый после сообщения о бомбе, возобновил свою работу, сообщает 27 декабря Twitter полицейского департамента Нижнего Рейна.

Здание вокзала после эвакуации пассажиров и персонала было проверено полицейскими, которые не обнаружили взрывных устройств.

«Проверка закончена. Ничего подозрительного не обнаружено. Движение поездов возобновляется немедленно», — сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 декабря железнодорожный вокзал в Страсбурге был эвакуирован после СМС-сообщения о бомбе, полученного Национальной компанией железных дорог (SNCF).

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