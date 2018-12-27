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В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе

Происшествия

Железнодорожная компания получила СМС-сообщение с угрозой взрыва

В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе
Poudou99

Страсбург, Франция, 27 декабря 2018, 23:18 — REGNUM  Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.

СМС-сообщение было получено Национальной компанией железных дорог (SNCF) в 20:15 мск.

Полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников вокзала. Здание вокзала закрыто, проводятся поиски взрывного устройства.

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