В Чувашии задержали директора ГУП «БОС» в Новочебоксарске

Чебоксары, , 22:46 — REGNUM В Чувашии задержали директора ГУП «Биологические очистные сооружения» (Новочебоксарск) Сергея Анисимова. Не исключается, что он замешан в афере вместе с вице-премьером правительства республики Владимиром Аврелькиным, задержанным две недели назад.

По данным следствия, сообщники вместе организовали получение субсидий из бюджета республики на 20 млн рублей через подставные фирмы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«При этом следствие располагает данными о том, что задействованные в афере подставные фирмы являлись аффилированными Владимиру Аврелькину», — отмечает издание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 декабря вице-премьер — министр экономики Чувашии Владимир Аврелькин был задержан, а 14 декабря суд вынес решение об аресте. По данным прокуратуры, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета.

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18 декабря глава республики Михаил Игнатьев назначил временно исполняющего обязанности министра экономики — пост заняла Светлана Ананьева, которая ранее являлась помощником главы региона.

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