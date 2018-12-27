Граждане России не пострадали при нападении на церковь в Вене

Вена, , 21:25 — REGNUM Граждан России среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.

По его словам, информацию об этом российским дипломатам подтвердил представитель полиции Вены.

Как передавало ИА REGNUM, двое неизвестных напали на католическую церковь в районе Флоридсдорф в австрийкой столице, в результате чего пострадали пятеро священнослужителей. Нападавшие скрылись с места преступления.

Мотивы преступников пока не выяснены. Правоохранительные органы не исключают террористического следа, но предварительной версией произошедшего является нападение с целью ограбления.

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