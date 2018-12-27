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Граждане России не пострадали при нападении на церковь в Вене

Происшествия

В результате нападения на церковь в Вене пострадали пять священнослужителей

Вена, 27 декабря 2018, 21:25 — REGNUM  Граждан России среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.

По его словам, информацию об этом российским дипломатам подтвердил представитель полиции Вены.

Как передавало ИА REGNUM, двое неизвестных напали на католическую церковь в районе Флоридсдорф в австрийкой столице, в результате чего пострадали пятеро священнослужителей. Нападавшие скрылись с места преступления.

Мотивы преступников пока не выяснены. Правоохранительные органы не исключают террористического следа, но предварительной версией произошедшего является нападение с целью ограбления.

Читайте ранее в этом сюжете: Венская полиция раскрыла подробности нападения на католический храм

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Нападения на представителей духовенства
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