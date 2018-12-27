Четверг, 27 Декабря 2018 года
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На Украине разоблачили хакеров, ворующих учетные записи PayPal и eBay

Происшествия

Были разоблачены четыре гражданина Украины

Киев, 27 декабря 2018, 21:04 — REGNUM  Деятельность хакерской группировки, действующей на Украине, прекратила украинская киберполиция, сообщает 27 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, украинские полицейские установили личности четырех граждан Украины, которые были причастны к созданию онлайн-платформы по продаже персональных данных. В операции по разоблачению группировки участвовали Доминиканская Республика, Индонезия, Испания, Франция и Украина.

Отмечается, что за год от онлайн-платформы хакеры получали прибыль в размере более $22 млн. Злоумышленники продавали данные об учетных записях PayPal, Amazon, eBay, WellsFargo, Suntrust, Bank of America. Хакеры получали данные граждан Украины, Канады, Великобритании, Испании и Франции.

Украинская полиция в рамках разоблачения группировки провела обыски в Одесской и Волынской областях и в Киеве, была изъята компьютерная техника, телефоны.

Напомним, ранее Киев заявлял о том, что киберзащиту стране обеспечат и США, и НАТО. Однако все это не помогает защититься Украине от нападений хакеров, которые беспрепятственно воруют данные с военных баз и блокируют работу госучреждений.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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