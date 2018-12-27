Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Венская полиция раскрыла подробности нападения на католический храм

Происшествия

Преступники несколько часов вымогали у связанных монахов деньги и ценности

Вена, 27 декабря 2018, 20:44 — REGNUM  При нападении на католический храм в Вене преступники вымогали у монахов деньги и ценности, нанеся некоторым из них серьезные ранения, сообщили 27 декабря журналистам представители венской полиции.

По имеющимся у полиции данным, двое преступников напали на монахов местной монастырской церкви, связали их и несколько часов вымогали ценности и деньги.

Жертвы преступников были обнаружены связанными около 16:17 по местному времени. Некоторые из них серьёзно ранены.

Мотивы преступников пока не выяснены. Сообщения СМИ о стрельбе в храме не подтвердились.

Подозреваемых, скрывшихся с места преступления, разыскивают полицейские и сотрудники антитеррористических подразделений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вене произошло нападение на церковь. Число раненых уточняется

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Нападения на представителей духовенства
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