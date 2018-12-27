Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Из нижегородской психбольницы сбежал пациент, представляющий опасность

Происшествия

Он был помещен в больницу по решению суда

Нижний Новгород, 27 декабря 2018, 19:45 — REGNUM  Из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде сбежал пациент, который находился на принудительном лечении. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Сообщение о самовольном уходе пациента стационара поступило в правоохранительные органы вечером 25 декабря.

«Больницу самовольно покинул 44-летний мужчина, помещенный туда по решению суда», — подчеркнули в МВД.

В то же время в официальной группе в одной из соцсетей поисково-спасательный отряд «Рысь» информирует, что Дмитрий Макаров сбежал из больницы, которая располагается на улице Июльских дней. По данным поисковиков, мужчина нуждается в медицинской помощи и представляет опасность для окружающих.

ИА REGNUM напоминает, в мае Макаров был задержан по подозрению в похищении и изнасиловании 18-летней девушки.

Сообщалось, что девушка была обнаружена в одном из гаражей в Автозаводском районе и находилась под воздействием наркотических средств.

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Происшествия с невменяемыми людьми
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