Суд в Уфе продлил арест обвиняемому в изнасиловании девушки-дознавателя

Уфа, , 19:07 — REGNUM Советский районный суд Уфы продлил на два месяца срок ареста третьего из фигурантов уголовного дела, экс-полицейскому, об изнасиловании девушки-дознавателя. Он останется под стражей до 28 февраля 2019 года, сообщает «ГТРК. Башкортостан».

Он является экс-начальником Кармаскалинского районного отдела МВД.

Причем впервые обвиняемый прокомментировал ситуацию, придя в суд с открытым лицом. Он сказал, что невиновен и надеется на то, что его услышат».

«Меня оговаривают», — добавил экс-полицейский.

Напомним, накануне суд продлил срок ареста еще двоим фигурантам дела о групповом изнасиловании в МВД. Арест бывшему главе отдела МВД Башкирии по Уфимскому району и его подчиненному также продлен до 28 февраля 2019 года по ходатайству следствия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». По месту жительства и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. Супруга одного из подозреваемых заявила в интервью местному телеканалу, что в ночь происшествия ее муж ночевал дома.

По утверждению адвоката двоих обвиняемых, бывший начальник ОМВД Уфимского района и его коллега, ранее возглавлявший ОМВД Кармаскалинского района, в то время, когда было совершено преступление, отсутствовали в здании отдела полиции. Перемещения обвиняемых были отслежены по камерам видеонаблюдения и их сотовым телефонам.

Адвокат одного из фигурантов дела Валерия Посохова заявила, что девушка-дознавательница, проходящая по делу об изнасиловании в качестве потерпевшей, отказалась пройти обследование на полиграфе.

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