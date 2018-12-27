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ЛНР: командиры подразделения ВСУ из-за халатности потеряли секретные карты

Происшествия

СБУ начала расследование инцидента

Луганск, 27 декабря 2018, 18:27 — REGNUM  Украинская бригада потеряла секретные рабочие карты с нанесенной обстановкой, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 27 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, карты потеряла 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ. В результате бригада была выведена из зоны выполнения боевых задач в Донбассе, а служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование относительно инцидента. Марочко отметил, что карты были утеряны из-за низкой морали командного состава, которая привела к «шокирующей халатности командиров».

Напомним, украинские войска в Донбассе обладают крайне низкой дисциплиной, что приводит к регулярным небоевым потерям среди войск Украины, к дезертирствам, алкоголизму среди солдат, самоубийствам.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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