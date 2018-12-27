Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ЧП перекрыты въезд и выезд в Кудрово с проспекта Солидарности. На месте находятся машины скорой помощи и пожарные. По словам свидетелей, среди пострадавших есть ребенок.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК, группа следователей выехала на место происшествия и занимается выяснением всех обстоятельств дела.

По предварительной информации, авария случилась около 14:30. Локомотив и маршрутка столкнулись, когда последняя двигалась на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо — все получили легкие травмы. Правоохранители проводят проверку.

Очевидцы также убеждены, что маршрутка №491 пыталась «проскочить» переезд на красный, из-за чего ее протаранил состав. Они также предполагают, что поезд отгоняли в тупик или на другой путь.

«Когда он (водитель) ехал, уже во всю горел красный, и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда. Да и машинист уже сам гудел. Перед маршруткой ещё машин 5−7 проскочило», — заявила свидетельница происшествия Аня Гриценко.

«Он проехал на красный», — подтвердил другой очевидец Эдуард Хамидуллин.

Местные жители надеются, что этот инцидент привлечет внимание к проблемам въезда и выезда из Кудрово. Так, пользователь соцсетей Марина Осипова убеждена, что происшествие — «результат бездействия властей». «Пофиг им на людей. Эти проблемы с въездом/выездом в Кудрово привели к тому, что водители пытаются быстренько проскочить. Не оправдываю водителя, его судить надо, но это точно так», — сказала она.

«Бардак в стране, а в Кудрово вообще с ума сошли: с таким количеством жилых площадей не иметь транспортных развязок. У нас везде в стране так. Пока петух не клюнет, они плевать хотели на народ», — добавил Максим Бирюков.