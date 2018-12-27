Родителей решили не «дезинформировать» о массовом отравлении детей в Москве

Москва, , 16:30 — REGNUM В сеть выложили видеозапись совещания, где обсуждали закрытие в Москве на карантин корпуса школы из-за возможного отравления. Ролик размещён на канале «Совесть Некрасовки». Судя по контексту разговора, он состоялся 26 декабря.

Предполагаемое место действия — управа района Некрасовка Москвы. Главного докладчика представили директором школы №2051 Еленой Семёновой. С ней вступает в диалог женский голос, к обладательнице которого (осталась за кадром) обращаются Елена Станиславовна, — руководит управой Елена Станиславовна Хромова.

Участники обсуждают, что им отвечать взволнованным «мамочкам». Они сетуют на отсутствие официальных данных Роспотребнадзора.

— Было закрыто на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 21 декабря на 7 дней. Соответственно, работы, которые проводились согласно этому постановлению, предполагают ряд карантинных мероприятий, которые требуют от нас и приглашения Роспотребнадзора, который был для того, чтобы провести обследование территории, помещений, сотрудников, поскольку рост заболеваемости, закрытие целого корпуса предполагает все эти процедуры. Роспотребнадзор 21 числа работал на территории [проспект] Защитников Москвы дом 3 корпус 2 (по данному адресу расположен дошкольный корпус №1 школы №2051, — прим. ИА REGNUM ). Были проведены все меры, которые предполагает санитарное законодательство.

<…> Корпус закрыт на карантин. По школе такие вопросы тоже поднимались. Мы, действительно, 26 декабря ушли на дистанционное обучение. Всё это связано с ограничительными мероприятиями, которые являются традиционными для любой образовательной организации в случае возникновения тех или иных проблем. Касается это вирусной инфекции, кишечной, ветрянки — любой. Для того, чтобы в этих условиях разобщить детские организованные коллективы, а мы работаем в особых условиях детских организованных коллективов, было принято решение о введении дистанционной формы обучения. Это не прекращение обучения, это использования новых технологий. Причём родителям предоставлена возможность выбора: у нас есть и те, кто готов приводить детей в нашу образовательную организацию. Подобная ситуация с ОРВи и гриппом была ещё на одном корпусе, — рассказала предполагаемая Семёнова.

— (голос) Тут мамочки очень переживают. Все говорят «дизентерия», понимаете? Поэтому мы тут Роспотребнадзор должны как-то дождаться.

— Я считаю, что установлением причин должны заниматься профильные ведомства. На сегодняшний день заключения Роспотребнадзора нет.

— (голос) А когда они обещают?

— Елена Станиславовна, я не могу сказать. У нас карантинное мероприятие на семь дней. 27 декабря, завтра, тот день, который даст нам возможность…

— (голос) Мы должны информировать. Не дезинформировать, а информировать, понимаете? А мы не можем. Слухи ходят невероятные. И про все в мире болячки, и про 150 заболевших детей. Я точно знаю: поликлиника подтверждает 13.

Кроме того, участники обсуждения говорили об ответственности родителей за здоровье своих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря прокуратура города Москвы начала проверку в связи с сообщениями об отравлении детей в нескольких учебных учреждениях столицы, в частности, в районах Сокольники, Марьино, Новокосино, Некрасовке.

Родитель одного из пострадавших детей рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что из 154 заболевших в один день детей 17 остаются в больнице, двое — дома. Ребёнок был доставлен в детскую городскую больницу №9 имени Сперанского, где результаты анализов, проводимых Санэпидемстанцией РФ, подтвердили наличие бактерии шегелла.

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