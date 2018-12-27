Новогодние посадки: в Воронеже на взятке поймали судебного пристава

Воронеж, , 16:03 — REGNUM Заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов одного из районов Воронежа подозревается в получении взятки, сообщила 27 декабря ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская. В отношении пристава уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ.

По предварительной версии, в ноябре этого года подозреваемый потребовал от представителя коммерческой фирмы перевести на его банковскую карту взятку. Вознаграждение предназначалось за окончание исполнительного производства в отношении организации. В декабре требование было выполнено, на карту пристава были переведены 100 тыс. рублей, после чего подозреваемый бал задержан сотрудниками регионального СК, УФСБ и ГУ МВД России. Теперь приставу грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 27 декабря, региональное ГУ МВД по региону сообщило о задержании заместителя начальника отдела, занимающегося вопросами имущественных и земельных отношений. Он подозревается в вымогательстве взятки у индивидуального предпринимателя.

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